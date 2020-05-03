前國際米蘭傳奇球星路易斯．蘇亞雷斯受訪時，回應對球團資方蘇寧集團的不滿，在他看來，大陸老闆根本不懂足球，收購國際米蘭只是為了用球團來賺錢。蘇亞雷斯給出的理由也很簡單，在他看來，大陸足球缺少成功經驗，「沒有足球文化和傳統」。

據了解，有網友認為，從某種角度審視，蘇亞雷斯的態度確實代表了一些意大利人的看法，畢竟大陸足球發展不長，成績表現也不如預期，百年傳奇豪門球隊被來自大陸的資本收購，不少人持懷疑，甚至不信任的態度；不過，自蘇寧入主來，國際米蘭迅速擺脫了「後莫拉蒂時代」的下滑趨勢，時隔6年重返歐冠，球隊也擁有了勞塔羅等明星球員，經營層面更是穩步提升，可謂經濟、競技雙豐收，不少人因此打消了對「中國資本」的成見。

該網友說，蘇亞雷斯這個批評的舉動，或許是愛之深的表現，從西班牙轉會意甲後，他效力國際米蘭9個賽季，出場超過250次，踢入42球，被認為是國際米蘭歷史上最出色的外籍球員，是國際米蘭精神的最佳代表；不過，國際米蘭在現年85歲的蘇亞雷斯心中，或許還是那支記憶中戰無不勝的頂級豪門，他必須要接受時代變遷的現實，「大國際時代」早已成為歷史，現在的藍黑軍團，必須一步一腳印的向著巔峰前進。

未來，想要擁有運動團隊的大陸企業家想必會越來越多，在大陸資本的挹注下，這些原本是西方主導的團隊到底是會越來越好，還是朝其他意想不到的路發展，還需要時間持續觀察。

(旺報 )