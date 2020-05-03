隨著新冠肺炎的疫情延燒，不少庶民經濟產業紛紛亮起紅燈，中部唯一一家榮獲觀光局評鑑為優良旅館亞緻大飯店等，陸續慘遭波及！市議員楊典忠、鄭功進表示，市府今年度活動出國預算幾乎都喊卡喊停，建議這些未執行的預算拿來振興經濟，每位市民發200元紓困金，促進商業經濟活動。

台中市政府表示，為協助業者在疫情衝擊下度過難關，市府跨局處推出「紓困九箭」，透過減免或緩收租金、延長貸款利息補貼、減稅、延期繳稅、員工訓練補助、生活補助等方式，提供個人及公司行號等不同紓困對象多元方案；市府將密切注意中央流行疫情指揮中心公布的疫情資訊，滾動調整，讓經費做最有效運用。

鄭功進說，依據中央疫情指揮中心的最新疫情資料，近日既然全台灣已連續6天「零確診」，顯示疫情趨緩，而今年截止4月底，市府大大小小的活動包括新春團拜、世界蘭花會議、媽祖觀光文化節、巧聖先師文化季、228和平紀念活動、兒童節表揚活動等，也都因應疫情的社交規範，不是延辦、取消，就是縮小規模，排定好的出國交流考察也幾乎喊卡。

楊典忠表示，每位市民200元紓困金總預算約5.6億元，他建議，半年停辦或延期活動經費就超過1億元，如果1整年盤點下來應該會更多，而過去5年每年歲出經費賸餘都超過60億元(圖1)，省下的公務預算應該成為振興經濟的及時雨。

鄭功進指出，市府自提的紓困九箭，多數都是節流面的減少開銷，並無開源的相關規劃；針對商圈促銷方案，也只有幾乎無感的買200送20，相較於觀光局日前的夜市券所帶動的買氣，有很明顯的落差；所謂錢要花在刀口上，從公益路商圈到各大名店的一一熄燈，市府自發紓困金的有感方案應盡速提出，讓民眾感受到有感的買氣。

鄭功進認為，不如直接每人發送200元紓困金，這200元可以買5份台中肉圓或清水米糕，可能因此促進冬粉湯或肉羹湯的購買；龍井區農會的小玉西瓜產地價70元，多花10元就可以買3顆，希望市府可以讓市民在防疫期間感受溫暖。

楊典忠與鄭功進強調，市府除發放紓困金、提振社會消費力外，停歇業的觀光飯店業、餐飲業、大型零售業、娛樂業者，要怎麼振衰起敝？台中市轄內科學園區、各大工業區、加工出口區企業廠商眾多，如何在國際疫情混沌不明的情況下，協助在地企業復甦爭取訂單？協助在地農產品水果外銷？希望下一個階段在產業振興方面，台中市也能超前佈署，做好準備。

(中時 )