北市葉姓男子未將煙蒂完全熄滅即丟入垃圾桶，2018年3月24日中午外出辦事，2個多小時後引發火災，經消防局火場鑑識人員研判，起因是微小火源蓄熱所致，士林地院依公共危險罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，可上訴。

葉姓男子居住承德路4段10巷的頂樓加蓋，他與室友都有抽煙習慣，火災發生當天，室友早上8點多出門，他10點多起床整理衣物，坐在客廳的小茶几抽煙，直到12點外出，下午2點18分發生火災，延燒到隔壁頂樓加蓋的鐵皮屋，屋內2名女子嗆傷送醫。

消防隊獲報後4分鐘抵達現場，17分鐘後撲滅火勢，屋內房間牆壁多處遭煙燻黑、部份天花板掉落，鐵皮屋頂被燒變形、變色等，起火點是在客廳茶几附近。而根據葉男的說法，屋內電磁爐、電動麻將桌沒有插電，電視、電風扇、冷氣機電源沒有使用，警消也未發現短路情形。

葉自稱每天約抽1包香煙，當煙灰缸滿了就把煙蒂一根一根撿起來丟在小茶几下的垃圾桶內，警消根據「日本新火災調查教本實驗」證明煙蒂等微小火源引發火災，發火時間約5分鐘至5小時最易發火，並排除縱火、電器因素、蚊香、精油殘跡等引火因素，法院因而認定葉男過失行為引發火災，燒毀他人住宅以及物品，且葉已與房東、受傷房客達成和解，判決有期徒刑3月。

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(中時 )