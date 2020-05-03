劉姓男大生因在同學LINE群組內，轉發「台灣實施新冠肺炎假期2周，自3月19日開始，上班族和學生強制休假2個星期」，並附上向縣市政府查證的網路連結，被警方認為散布假訊息，依社維法送辦。但法官發現，點進該連結後會出現大猩猩比中指畫面，純粹是學生自娛娛人，不構成社維法，裁定不罰。

警方調查，就讀北部某科大的劉男，3月18日下午在該系27名同學的LINE群組，發佈「台灣明天起實施COVID-19新型冠狀病毒假期兩個星期，從2020年3月19日開始，所有上班族、學生（強制性）休假，以免傳播」，並列上連結，檢查各縣市是否已列出訊息。警方約詢劉男到案，依違反社維法送辦。

但法官認為，劉男供稱是朋友傳給他，發現連結是大猩猩比中指，覺得滿好笑、有趣的，沒有惡意，他及同學都清楚這訊息是假的，而且同學都有把連結裡面的照片傳出來給大家看，大家都了解連結內容，都是以娛樂的心態看這件事情。

法官認為，點進該連結，確實出現大猩猩比中指之畫面，可見該訊息是學生間基於娛人自娛而發。由於其訊息之內容，並不足讓民眾產生畏懼或恐慌，不構成社維法，裁定劉男不罰。

(中時 )