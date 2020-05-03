台南學甲平西社區居民集思廣益，一同製作出有夜間照明功能的太陽能水陸行動救災船。（台南市社會局提供／劉秀芬台南傳真）

台南學甲區平西社區位處偏鄉、地勢低窪，2009年88水災、2018年823水災時水深1米多，夜間撤離時救生艇上無電力照明設備，造成救援困難，平西社區發展協會去年在台南市社會局輔導下，由社區居民集思廣益，一同製作出台南市社區首座有夜間照明功能的太陽能水陸行動船。

平西社區發展協會執行長周文勝表示，社區經常舉辦低碳家園、自主防災課程，加上他自己有水電專長，因此創意發想自組一輛結合照明設備、太陽能板、塑膠筏、車輪的水陸行動船。

這輛兩用船從設計到完工完全由社區居民合力完成，共花了15個工作天，只花了材料費約10萬，從畫設計圖、材料採購、焊接組裝，大家協力合作。

行動船頂裝設了4片太陽能板，匯集的電力儲存於船上的4顆大蓄電池內，可為船頭、尾的照明燈具及廣播系統供電。

行動船平時停放於平西社區關懷據點旁社區公園內，提供公園夜間照明電力，公園變亮了，社區居民傍晚用晚餐後，也更喜歡到公園散步走走，聊天聯絡感情，讓公園的使用率從原本每天10人左右增加至40多人。

除了提供社區公園夜間照明安全，行動船也是戶外活動的大型行動電源，用車子就可以拖著趴趴走，遇到水災時裝上馬達，更變身為行動船，擔任救援居民的重要工作。

(中時 )