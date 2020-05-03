安平區古堡街民宅房間內出現一顆鐵製圓盤，遭疑為未爆彈。（程炳璋攝）

警方圍起黃線封鎖戒護。（程炳璋攝）

台南市安平區古堡街一棟鐵皮倉庫，楊姓屋主2日晚間整理屋內時，挖開一座小土堆，驚覺竟有一顆圓形鐵盤，懷疑是爆裂物，3日一早決定報警，警方圍起封鎖線，找來軍方拆彈，軍方慎重拆除後，初判可能是旗座而非炸彈，解除一場虛驚。

安平區古堡街內1棟鐵皮倉庫已有40年歷史，30多年前屋內租給一位陳姓退伍軍人棲身，陳男一直住到10多年前過世，楊姓屋主2日傍晚整理房間想自行居住，卻在一座小土堆內挖出一顆鐵製圓盤。

楊男好奇拿起圓盤，發現該物很沉重，越覺得奇怪，趕緊放下圓盤，內心忐忑不安，一夜難眠，3日上午決定報警。

古堡街是安平區遊客眾多之處，五一連假期間仍有一小群遊客潮，民宅內驚現疑似未爆彈，警方不敢大意，趕緊圍起封鎖線，聯繫高雄旗山區萊子坑彈藥分庫的軍方人員拆彈。

附近居民發現黃線圍住，好奇探頭觀看，得知附近民宅內竟有疑似爆裂物，都說「好可怕」、「嚇死人」。

軍方派員到場檢視，未發現鐵製圓盤內有電線，不認為是爆裂物，判斷只是一般插旗子的基座，仍小心翼翼的放入防爆毯，帶回軍中處理。

(中時 )