瑞莎與女兒Nika。（Flowerflower 花的提供）

瑞莎與女兒Nika。（Flowerflower 花的提供）

母親節即將來臨，已有3歲女兒Nika的瑞莎早早就開始計畫今年的母親節，瑞莎表示，已決定好兩個方案，當天一早會帶著媽媽跟女兒一起去弄頭髮，做指甲，漂漂亮亮的迎接母親節，然後接下來的行程就看當天的天氣來決定，如果天氣好，她想帶全家人一起去海邊烤肉，天氣不太好的話，就由先生及爸爸掌廚，在家為大家準備母親節晚餐。

她表示，每年過節，老公Mike都會送上禮物感謝她的辛勞，但她最期待的卻是Mike準備的花及親手寫的卡片，覺得這兩樣才是最珍貴的！或許是遺傳到媽媽愛花成癡的基因，女兒Nika對花的熱情可是差點嚇壞瑞莎！第一年過母親節時，Mike準備花跟手寫卡片要送給瑞莎，並特地將花交給Nika，讓她親自送給媽媽，不料Nika一拿到花，二話不說就把花往嘴裡塞，母親節精心準備的花瞬間消失，讓Mike及瑞莎當場傻眼趕緊把花從Nika的口中取出，兩人還討論是否要送女兒去醫院，所幸最後並無大礙，才結束了這場難忘的的母親節意外。

瑞莎過去常因在國外工作，母親節幾乎很少有機會可以陪在媽媽身邊，她表示，這幾年才真的有過母親節的感覺，不單單是因為自己有了女兒，而是當初懷孕時，媽媽為了就近照顧她及孫女，毅然決然搬到台灣定居，她很感動也很謝謝媽媽為她的付出。所以，生下女兒Nika第一個過的母親節就是瑞莎最難忘的母親節，一方面是自己也成了母親，二來是自己的媽媽及外婆當時都在台灣，一家團聚的時光讓她相當珍惜。

瑞莎身為「Flower Flower花的」年度代言人，她另一個代言英國頂級手足腿抗老保養品牌「Margaret Dabbs London」跨界合作聯手推出限定組合，瑞莎希望讓全天下的母親在這重要的節日可以擁有全方位的呵護。

(中時 )