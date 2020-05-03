鐵路警察遭刺死案，凶嫌一審判無罪，引發輿論譁然，也使得社會安全網漏洞問題浮上檯面，立院司法及法制委員會召委、國民黨立委李貴敏變更周三議程，邀請法務部、內政部、衛福部、警政署等相關部會，就「我國社會安全網運作之現況與策進作法」進行專案報告，並備質詢。

李貴敏表示，判決引發多層次爭議，特別在社安安全網的補漏上，政府過去一段時間幾乎無作為，讓民眾失去信心，也等於讓蔡英文總統先前在小燈泡案發生時承諾全面檢討社會安全網的政見跳票，因此希望了解行政單位有無具體策進規劃，透過社會安全網的介入，避免憾事再度發生。同時包括女法官協會與朝野立委也有很多修法版本，希望完善社會安全網，或建立司法精神鑑定機構，也可以透過委員會討論盡快凝聚社會共識，加速修法期程。

李貴敏也強調，精神障礙不能成為犯罪者的免死金牌。但是近期從小燈泡案、牙醫診所殺人案、新店隨機殺人案，到這次殺警案，一件件攸關人命的重大刑事案件中，越來越多的人用精神障礙、思覺失調當理由企圖脫罪，已引發社會疑慮。家屬悲憤於正義無從伸張，也難怪本件判決會引起社會如此強烈反彈。

她指出，當犯嫌完成交保後，社會安全網有無介入絕對是政府機關的責任，但警方不可能廿四小時守在旁邊，未來只有透過社會安全網的妥善運作，才能確保被告未來沒有再犯可能，減少社會恐慌，避免憾事再度發生。此外，政府機關也責無旁貸，應全力協助被害者家屬，給予他們足夠的支持，捍衛被害者人權與權益。

(中時 )