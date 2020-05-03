前高醫院長賴文德住家今天（3日）清晨發生火警，賴文德女兒、女婿和3名外孫，一家5口不幸葬身火窟。而阻斷他們逃生的關鍵3原因也曝光，因為「木造裝潢」、「內部正裝修」加上「鐵窗卡死」，造成火勢迅速蔓延、逃生困難，消防救援也卡關，造成5死悲劇。

賴文德住家是位於高雄市三民區的5樓透天厝，警消到場發現賴文德夫婦在3樓窗外呼救，即時將他們救出，兩人都無大礙，但焦急哭喊，請消防趕快救出受困4樓的女兒一家。

不過警消找到5人時，發現夫妻兩人緊緊抱著名幼子，縮在臥室一角，遺憾的是，5人全都失去生命跡象，送醫後宣告不治。

消防指揮官陳明桐指出，起火透天厝是2間打通，房屋裝潢及家具都是以木頭為主，且內部正在進行裝修階段，所以放置許多易燃的木材在裡面，當火勢一發生時，導致屋內燃燒相當迅速，陣陣濃煙竄出，困在4樓房間的死者根本無法及時逃出。

初步調查，起火點在3樓，但是這棟住宅內部並未裝住警器，所以錯失第一時間逃生機會。更重要的是4樓裝設鐵窗跟強化玻璃，卡死逃生出口，也讓火災的濃煙無法及時散出，雲梯車也難以進行救援，導致2名大人及3小孩命喪火窟。

據了解，因為之前住處曾經遭竊，因此才加裝鐵窗，豈料不幸發生火災，卻阻斷了逃生路。

(中時電子報)