高雄市三民區大連街5樓透天厝今（3日）發生火警，高醫前院長賴文德的女兒一家5口被找到時，一家人緊緊相擁，夫妻倆肉身護子，遺憾的是搶救後仍宣告不治。據了解，火災發生時，賴姓女兒曾打電話要住樓下的父母快逃，不料自己卻來不及逃，成了最後通話。

警消表示，2大3小皆在4樓窗邊尋獲，一家人擠在一起，父母2人將小孩擋住，企圖為孩子爭取時間，但當人員找到他們時，5人已無生命跡象，身上有燒傷、燻黑的痕跡，雖趕緊送往高醫搶救，遺憾的是，一家5口送醫後仍宣告身亡。

高醫前院長女婿黃彥傑醫師夫婦及3名小孩身亡。（圖／翻攝畫面）

指揮官陳明桐指出，初步判定起火點在3樓，由於透天厝正在進行裝修，且傢俱都以木頭為主，屬於易燃物品，當火舌竄出後，火勢往往一發不可收拾，加上室內並無裝設警報器，錯失逃生良機；另外，鐵窗以及強化玻璃阻礙逃生路線，導致2名大人、3名小孩命喪火窟。

而順利逃出火場的賴文德妻子則與女婿的媽媽抱著痛哭，指大火逃生時，有接到女兒的電話，沒想到下樓後遲遲沒有見到女兒一家5口，等了許久仍等到噩耗。

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(中時電子報)