高雄市今（3）日因應新冠肺炎社區感染防疫，實施兵推演練，以四維行政中心、鳳山行政中心作為模擬演練。高雄市長韓國瑜出席兵推演練，他感嘆，不管是清淤或道路開通等，都被扣到6月6日罷免投票，認為這樣的想法太狹隘。

韓國瑜出席高雄防疫兵推演習，在四維、鳳山行政中心，模擬辦公大樓及住宅發生群聚感染情況，進行應變處理等相關演練，包括疫調、防疫巴士、後送醫院，到隔離、送餐服務、消毒、管制、遠距教學等。

高雄市府今日進行防疫兵推演練。

韓國瑜感謝各單位協助，表示新冠肺炎真正的戰場是在社區，高雄成為全國第一個一級開設的縣市，第一個爆發的事件就是在高雄金巴黎，因此市府對於防疫的工作相當謹慎，截至目前為止，高雄本土感染個案仍維持0，真的得來不易，尤其敦睦艦隊事件發生後，再度將緊張情緒拉高，所以也在思考，如何演練。

「台上十分鐘、台下十年功。」韓國瑜提到，過去一個月，各局處不斷討論、想定可能發生的情況，整合各單位協調，而演練的另一個重點，也要喚醒市民和同仁不能放鬆，演練後也要繼續研究，哪個環節可以再強化，持續努力一定會保持好成績。

另外，被問到罷韓團體質疑，在疫情相對趨緩的情況下，進行演練是否與罷免投票有關？韓國瑜強調，演練是為保護市民生命財產，就像漢光演習，十幾年來不曾停過。至於有人說，不打仗為何還要進行漢光演習，韓國瑜希望大家以寬廣的心來看待，特別是新冠疫情爆發，市府擔心有社區傳播風險，才會進行預演。

韓國瑜也提到，市府最近無論幸福川疏濬、道路開通，或教育等每件事，都要扣到6月6日的事情（罷韓投票），認為這樣的想法非常狹隘。韓國瑜再次強調，兵推演練是為保護市民生命健康財產，這也是市長跟團隊的責任，並重申「市政優先，防疫第一」。

(中時電子報)