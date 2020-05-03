麥可喬丹的紀錄片《最後一舞》提到他為了對抗東區活塞隊的肌肉軍團，不得不強化自己的力量。剛進NBA的喬丹估計只有195磅(約88.4公斤)，90年代增重到215磅(約97.5公斤)才突破重圍。

其實喬丹很不願意這麼做，他擔心增加肌肉會影響他的運動能力。在80年代，從沒有人能像喬丹那樣飛天遁地，當時有人誇張地說，喬丹總是跳起來停在半空中才開始思考要做什麼。「俠客」歐尼爾也認為史上運動能力最強的就是喬丹。

為了贏球，喬丹只好放棄輕盈的身軀，在體能師葛拉文(Tim Grover)的幫助下從200磅增加到215磅。以當時喬丹的消耗量，一下子要增加那麼多肌肉與體重是很辛苦的，但是葛拉文了解喬丹。「照理說我得講個明確數字，但如果我叫他增加6磅，他會做到12磅。」

生涯7冠的歐瑞(Robert Horry)在球場上初次碰到的就已經是「升級」版的喬丹，根據他的評語，喬丹可能與詹姆斯一樣強壯。「大家總是說詹姆斯多麼強壯，但他們不明白喬丹有多強壯，我第一次守他就嚇到了，他是我對戰過最強壯的傢伙。」

但是歐瑞沒守過詹姆斯。至於「世界和平先生」(Metta World Peace)守過詹姆斯，但只對付過巫師隊時期的喬丹，他表示：「老喬丹還比很多巔峰期的球員更加強壯。」

(中時電子報)