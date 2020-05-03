桃園捷運綠線GC03標潛盾地下段工程18日起將進行G07桃園站連續壁第一階段施工。（賴佑維攝）

桃園捷運綠線GC03標潛盾地下段工程18日起將進行G07桃園站連續壁第一階段施工，將封閉前後站人行地下道，建議民眾多利用臨時車站內的連通道進出前後站，深夜期間也有免費小客車接駁服務，其餘民眾搭乘火車、接送車輛路線不受影響。

桃園市捷運工程局指出，為了配合捷運綠線施工，桃園舊火車站3月19日起進行車站內拆除作業，其中月台保留的鋼棚架，部分將移置桃園軌道願景館，重現1950年代台鐵利用日本留下來鐵軌製作棚架的工藝。

因為台鐵桃園站是全國運量第2大車站，為了避免連續壁施工，影響旅客搭乘動線，或者造成交通衝擊，將分階段施工，首階段從18日至11月30日止，施工區域在舊站區內，施工車輛則是利用台鐵舊軌道區進出，目前站前車流不會受到影響，旅客搭車動線也未更動。

不過站前人行地下道在連續壁施工範圍內，因工程需要而封閉，民眾如果需要進出前後站，捷運局請民眾利用臨時車站內的連通道進出，如果在0時至早上6時的車站關閉時間，也可以利用站前告示牌專線，撥打專線，即有免費接駁服務。

捷運局補充，G07桃園站為地下6層結構，開挖深度將超過40公尺，是全台捷運的地下車站開挖深度最深，運輸量估計也是全線最高，將是台鐵、捷運棕線、綠線的共構車站，整體地下段工程，預計2026年完工。

(中時 )