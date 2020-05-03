柯文哲臉書截圖 (翻攝柯文哲臉書)

民眾黨立院黨團副主任柯昱安昨晚深夜回應媒體提問表示，台北市長柯文哲在臉書針對殺警案判決的文章，並非聲援特定人士，而是表達在法律範疇內，依法、依程序上訴，同樣是在專業領域上釐清真相，兩者並不互斥，也不會不同調。

柯文哲昨晚深夜於臉書發文表示，嘉義地院法官判決殺警案鄭嫌無罪，外界一昧指責法官、醫生，只會製造更多對立。若以民粹行事，日後會造成更多對立。

柯文哲指出，鐵路警察李承翰枉死，法官以精神疾病的理由，判嫌犯無罪，輿論譁然，法務部長馬上說出「不容許裝精神疾病逃避刑責 」，蘇院長也質疑精神鑑定結果，今天我看到承審法官、鑑定醫生都被出征，還有人揚言要對他們不利。

柯文哲說，自己一向反對獵女巫文化，也堅持政策有三個面向：民意、專業、價值。當專業人員提出他的專業意見，基於尊重專業，我們對他的專業結論，只能提出專業上的反駁，而不是以政治凌駕專業，用政治正確與否來評論。

柯文哲認為，專業人員交出專業意見，也不應因他是否政治不正確，而被修理。當司法、行政機關首長，直接對審判結果投下不信任票，直接以政治正確與否下指導棋，這個社會的未來令人擔憂。這種壓力恐怕會讓司法的獨立性、醫護人員的專業與熱忱，被消耗殆盡。

外界認為柯文哲的表態，是在聲援法官及醫師。柯昱安回應，柯文哲是在表達在這起判決上過度操弄民粹的憂慮，臉書內文提到：「我們對於他（法官、醫師）的專業結論，只能提出專業上的反駁」。

(中時 )