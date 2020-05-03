OPEC + 減產新協議5月1日開始生效，確實帶動國際油價回升，包括布蘭特油期和紐約輕原油（WTI）都脫離4月下旬的低點價位，國際市場現貨價也在盤中回到20.48美元/桶，打出一個小Ｗ底部。

國際交易顧問AxiCorp全球首席市場策略師伊恩斯（Stephen Innes）認為，這能對市場情緒帶來積極意義，國際油價破底的最大問題是需求急凍、生產過剩，新協議針對根本問題提出的解決行動，才有助於油價回穩。

伊恩斯認為，20美元／桶是WTI的價格拐點，因為市場可能會趨向於在較高水平上達到基準均衡，貿易商很快就會開始定位油價的接續走勢，

穆迪投資者服務公司上周（4/28）最新估測2020年全球GDP極度萎縮至全年衰退5.8％，國際油價若沒有回到正常水位，此項數據還會繼續下修。所幸現在國際油價在新協議下得以此跌，穆迪表示，隨著疫情得到控制，社會隔離措施慢慢解封，石油需求將逐步改善，但是庫存下降會很慢，不能太過高估後續的油價回升力道，估算布蘭特原油今年平均價格為35美元／桶，紐約輕原油現貨價格為每桶30美元。

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，從基本面來看，許多國家陸續放寬出行限制，相信石油需求自5月開始小幅復甦，但短期內仍然面臨巨大壓力，市場要消化油價暴跌的後遺症，將經歷一段再平衡供需的過程，「我們相信下一季度供需邁向平衡」，隨著全球經濟重啟及復甦，及至第四季度原油可能出現供不應求情況。WTI 及布蘭特油價有望從6月末的20美元，在年末前回升至40美元。

(工商 )