高雄市三民區大連街1棟透天厝今晨發生火警，結果造成5人葬身火窟，而死者家屬正是南部心臟名醫賴文德，也是剛從這棟房屋逃出的屋主，慘劇引起高雄市長韓國瑜關注，他上午親自前往火場關心家屬，不過表情肅穆、眼神相當凝重。

上午11點13分，市長韓國瑜抵達三民區火警現場，雖然火勢已經撲滅，但韓國瑜繼續向消防分隊了解狀況及後續處理，也向消防人員弟兄道謝，表示「打火兄弟，你們辛苦了。」

韓國瑜一路慰問家屬，也不斷抬頭看已經被大火燻黑的透天厝外觀，全程緊皺眉頭，表情相當凝重，但因避免破壞現場，所以未進入建築物中勘查。

根據警消回報，該棟民宅屋主為高醫前院長賴文德，因大火喪生火窟的是賴韋安、黃彥傑，分別是高雄長庚醫院醫師、健仁醫院家醫科主任，也是心臟名醫賴文德的女兒跟女婿，更令人悲痛的是賴男的3名男孫也都在這場火警中不幸喪生。

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(中時電子報)