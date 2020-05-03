台中離奇命案！男身中多刀狂流血 命喪自家菜園 13:472020/05/03 中時電子報 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中驚傳兇殺命案 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市東勢山區今天驚傳命案，據三立新聞報導，一名64歲張姓男子，一早被民眾發現他身中多刀，倒臥在自己的菜園內，民眾立即報案，警消趕到現場，發現張男已經沒有呼吸心跳，送醫仍因大量失血，送醫仍傷重不治。 目前警方已在現場拉起封鎖線，不過尚未在現場發現兇刀等證物，將調閱路口監視器追查案情。 (中時電子報) #發現 #身中 #多刀 #民眾 #送醫 也許您會感興趣 推薦閱讀 縣長送溫馨包 民間捐救護車 01:012020/04/29 高雄屏東澎 父親半夜抱發燒女童求援 中市警不到10分鐘火速送醫 10:392020/04/29 社會 新發現！50歲以下輕症患者驚傳腦中風 13:142020/04/29 生活 毆死迪化街20歲男逃逸 凶嫌躲警自撞圍牆多人送醫 13:102020/04/29 社會 基隆市長官邸外舞刀 婦人削傷樹皮強制送醫 15:122020/04/29 社會 汐止分局正妹暖警 發現男子徘徊街頭護送返家！ 10:542020/04/30 生活 人潮警示更準確 興大團隊架網站 PK1968 01:102020/05/01 台中彰投 沒人潮亮黃燈 市場自治會怨傷買氣 04:102020/05/03 生活新聞 疫艦吹哨者隔離期滿 市府致謝 04:102020/05/03 地方新聞 台中男酒駕遇警假停加速逃 撞3車翻倒5人被逮 09:402020/05/03 社會 社會熱門新聞 又是鐵窗阻救援 斷了高醫前院長賴文德女兒一家逃生路 - 社會 高雄惡火》醫師夫妻肉身護3孩 一家5口相擁赴黃泉 - 社會 綠帽夫超強嗅覺 嘿咻前聞出嘉明味抓自妻出軌 - 社會 火車廁所走出來「男擦嘴女抓屁」網笑：吃很飽 - 社會 女兒一家5口喪火窟 賴文德曾是陳菊的主治醫生 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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