台中市東勢山區今天驚傳命案，據三立新聞報導，一名64歲張姓男子，一早被民眾發現他身中多刀，倒臥在自己的菜園內，民眾立即報案，警消趕到現場，發現張男已經沒有呼吸心跳，送醫仍因大量失血，送醫仍傷重不治。

目前警方已在現場拉起封鎖線，不過尚未在現場發現兇刀等證物，將調閱路口監視器追查案情。

(中時電子報)