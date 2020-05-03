【現場直播】中央流行疫情指揮中心 新冠肺炎疫情例行記者會｜2020.05.03

中央流行疫情指揮中心今天表示，敦睦遠訓支隊專案共713人已於今日清晨隔離期滿，將進行最後採檢，全員檢驗陰性即可解除隔離返家，預計今日傍晚可全數檢驗完畢，最快明日可解除隔離；所有人返家後需落實自主健康管理。

海軍敦睦艦隊官兵可以回家了。海軍敦睦艦隊共744名官兵，三月時前往帛琉執行敦睦任務，因共有31人確診新冠肺炎，返台後未染疫者住進集中檢疫所，今天是14天檢疫期滿，凌晨二次採檢陰性後，共713人隔離期滿可以回家。

指揮中心進一步表示，針對敦睦遠訓支隊31人確診之群聚事件造成民眾恐慌，在此向全國民眾致歉。本起事件發生後，指揮中心與國防部一同努力守住社區，也希望民眾能給予仍在住院中的確診個案支持與鼓勵，期望他們能早日康復，指揮中心將與國防部持續檢視並修正艦隊防治措施相關流程，以避免相同情況再次發生。

指揮中心亦建議，未來艦隊上可配置核酸檢測試劑與儀器，考量艦隊出航執行任務航行時間長，且艦上缺乏檢驗設備，一旦於任務期間出現疑似個案，可提供艦上軍醫做為診斷參考。

(中時電子報)