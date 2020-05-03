大溪陳姓男子和女友因細故爭吵，過程中陳男一度情緒失控拿刀恐嚇女友要對其家人不利，女友嚇得趕緊報案，警方到場後發現陳男已離去。但警方不敢大意，在現場設下埋伏，沒多久果然看到陳男騎車回來意圖挑釁，警方也趁此包圍陳男並在車廂內找到一把菜刀，最後將陳男帶回派出所。

34歲陳男2日下午3點多和李姓女友因細故吵架，陳男一度情緒失控持菜刀恐嚇李女要對李女家人不利，隨後離開現場。而李女則趁陳男不注意，趕緊打電話報案，大溪警分局圳頂派出所立刻到場處理，但陳男已離開現場，最後只將李女帶回派出所內做筆錄。

而根據李女提供資料，警方發現，陳男為通緝犯，且研判陳男有極大可能性會返回李女住處。警方於是調派警力前往李女住處埋伏，並前後包圍現場。果然發現陳男在住處外樓下情緒失控，意圖挑釁，為避免與陳男正面衝突，警方遂騎車從陳男後方靠近，將陳男從機車拉下車後，在機車內搜出一把30公分菜刀，之後將陳男帶回派出所內，全案依法移送偵辦。

大溪警分局指出，51連假期間，警方維護治安不會因此鬆懈，未來同樣也會努力淨化轄區內治安。

(中時 )