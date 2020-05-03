北韓最高領導人金正恩神隱3周，1日終於現身公開場合，破除「病危」謠言，路透社分析，金正恩以磷肥廠竣工儀式作為「復出」舞台，向全世界傳遞了這個主要訊息：在國際制裁及新冠肺炎疫情下，金正恩仍完全掌控北韓這個貧窮國家；同時也向全球證明，他不需要射飛彈或測試核武，也能奪取國際頭條版面。

北韓最高領導人自4月11日就未公開現身，外媒紛紛報導他因接受心血管手術「病危」，甚至腦死、成為植物人等，神隱約3周，北韓官媒2日終於刊出金正恩最新照片，指他1日勞動節時出席順天磷肥廠的竣工儀式，破除各種傳聞。

路透社指出，目前尚無法證實北韓官媒報導及照片的真實性，不過報導分析，官媒釋出的影像畫面顯示，金正恩神情一派輕鬆，露出滿面笑容，明確向外界傳遞一項訊息：作為最高領導人的金正恩，即便在國際制裁及新冠肺炎疫情蔓延下，仍完全掌控北韓這個貧窮國家，並且致力於改善糧食問題及經濟。

(中時電子報)