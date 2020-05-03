高雄市政府3日上午同時在四維、鳳山兩行政中心兩地進行新冠肺炎社區感染防疫實兵演練，台南市消防局人員也到場觀摩。（袁庭堯攝）

演習模擬大樓出現疑似染疫個案，衛生局立刻前往進行疫調評估。（袁庭堯攝）

針對疑似染病個案，衛生局現場進行疫調評估，並同時啟動後送準備。（袁庭堯攝）

針對疑似染病個案，衛生局現場進行疫調評估，並同時啟動後送準備。（袁庭堯攝）

防疫救護車待命，載送疑似染疫民眾前往醫院。（袁庭堯攝）

環保局結合國軍化學兵，在後送之後隨即進入現場即針對周邊環境消毒。（袁庭堯攝）

環保局結合國軍化學兵，在後送之後隨即進入現場即針對周邊環境消毒。（袁庭堯攝）

韓國瑜強調，演練是為了確保民眾的生命財產安全，是未雨綢繆。（袁庭堯攝）

高雄市政府3日上午進行新冠肺炎社區感染防疫實兵演練，市長韓國瑜強調，近日台灣連續零確診讓大家鬆一口氣，但社區傳染風險依舊存在，沒有樂觀的本錢。他強調，實兵演練並不是封城演練，是未雨綢繆的準備。

市府今天同時在四維、鳳山兩行政中心啟動演練，四維行政中心模擬辦公大樓發生疑似群聚感染，鳳山則模擬集合住宅發生疑似群聚感染，共動員9個市府機關、國軍等近200人協力演練。中央則派衛福部疾管署高屏區管制中心主任游秋月、傳染病防治醫療網高屏指揮官陳垚生參加，台南市消防局人員也到場觀摩。

演習相當逼真，四維行政中心廣場模擬辦公室、住宅大樓等環境，衛生局針對疑似染疫人員進行疫調評估，並安排救護車、防疫小黃和巴士後送醫院或旅館。環保局則搭配國軍化學兵，進行周遭環境消毒。

鳳山行政中心則針對隔離民眾的生活起居照顧，如社會局送餐服務、衛生局居家關懷，環保局垃圾清運等，連學生居家隔離啟動的遠距教學機制等。

韓國瑜在演練前致詞表示，盤石艦官兵的群聚感染，不僅造成市民心理上的壓力，也為社區帶來傳染風險，幸好近日都是零確診。但全世界感染人口已高達300多萬，在防疫措施及準備工作上，市府不敢鬆懈，演練就是要測試高市府各機關的應變能力。

游秋月表示，她代表中央感謝高市府對於疫情的整備，同時提出開源跟節流兩分向勉勵高市府。開源就是透過實兵演練檢視需再強化的細節，節流則是透過指揮中心提供給各企業持續營運的指引，避免少數個案影響整棟大樓人員，降低衝擊。

陳垚生說，演練流程非常順暢，幾乎看不到什麼樣的缺點。但他建議，大型活動可在行動前做任務簡報，詳細說明任務重點，對任務流暢度將非常有幫助。

演練結束有媒體質疑，在多日零社區感染情況下演習，是否會造成民眾恐慌心理？該演練是否與反罷免有關。韓國瑜強調，演練是為了確保民眾的生命財產安全，就像漢光演習一樣，幾十年來沒停過。

針對反罷免的質疑，韓國瑜也說，市府最近做任何事情，像幸福川的清疏、道路開通、教育等，都會被扣上反罷免的帽子，這樣的想法太偏狹。他強調，市府所有作為都是保護市民健康、財產安全，以「市政優先、防疫第一」為前提。

有關演練經費，韓國瑜表示，演練牽涉各單位間的協調及中央的支持，細節資料尚待整合，之後會再向外界與議會報告。

(中時 )