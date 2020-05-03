來自全國22縣市184支球隊參賽，108學年度國小棒球硬式組聯賽一路從預賽開始較勁，最後45支球隊進入全國賽，備受矚目的冠軍戰於3日上午11時在台南市亞太少棒副球場開戰，分別由桃園中平國小及桃園大勇國小力奪冠亞軍，市長黃偉哲特別到場為這2支球隊加油，他表示，這是亞太棒球訓練中心重新整備後第一場賽事，球場升級後以國際級水準迎接各項棒球賽事。

108學年度國小棒球硬式組聯賽4月27日至5月3日在台南亞太少棒副球場開打。黃偉哲表示，亞太棒球訓練中心自辦完U12世界盃少棒錦標賽後即進行全面檢視，針對各項缺失逐一完成改善，如今草皮及各項場館設備皆更具國際水準風貌。

此外，因應全民抗疫，中華民國學生棒球運動聯盟特別加強球場內外防疫措施，讓場上選手於舒適安全的環境下盡情發揮棒球實力，為三級棒球扎根與推動注入傳承力量。

尤其，上半年各項體育賽事多半因疫情影響而延期或停辦，國小硬聯著實給予體育界及台南市振奮的強心針，也呼應若能在落實防疫工作前提下，也能兼顧重要賽事舉辦。

黃偉哲也特別提醒大家，抗疫期間出入公眾場所，一定要記得勤洗手、戴口罩，做好防疫工作，不但可以保護自己，也讓家人免於受到病毒的威脅。台南市的熱情不會受到疫情影響，也歡迎參賽選手們可以在疫情結束後，重返台南漫遊，體驗台南專屬人文風情。

(中時 )