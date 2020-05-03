鐵路警察李承翰遭刺死案，日前一審鄭嫌以精神疾病為由被判無罪，引起外界譁然，連總統蔡英文也表態支持檢方依法上訴，不過知名律師林智群就直言「我必須說，小英做錯了...」。

林智群表示他支持小英，但這件事情「小英做錯了」，因為總統不應該針對司法個案表示意見，不管支持或反對，「你說支持上訴，表示你不滿意一審判決，那對一審法官及鑑定醫師，是一種否定，甚至打擊」，此外，她這樣表態後，二審法官該如何自處？「逆轉改判有罪，人家會說總統指示，那難道要法官為了強調司法獨立而維持原判決嗎？那這樣想的法官，難道沒有被干擾嗎？」

對此，有很多網友不同意他的看法，認為總統也是人，也能對司法案件表態，林智群則表示「如果這樣的話，那阿扁在外面趴趴走，還參加政治活動，為什麼不用回去關？這麼重大的事情，總統怎麼不表態？」他認為要表態就不能選擇性表態，「一旦對a個案表態，人家就會問你b個案，你要不要再表態呢？這就是後遺症...」，最後更tag「愛她就不要寵她」，引起網友熱議。

(中時電子報)