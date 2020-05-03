陳男山區迷途3天，只靠著溪水與野果果腹，並沿山林間疑似山羌足跡走下山。（許家寧翻攝）

桃園陳姓男子失聯三天，今早自下山向派出所警察借充電。（許家寧翻攝）

登山迷途驚魂，桃園一對陳姓夫妻，趁著五一連假首日到東北角的南子吝步道健行，陳男登頂後先行下山，未料就此失聯，妻女焦急在山區尋找3天，今早在10多公里外發現陳男蹤影，得知他兩夜來只靠溪水與野果果腹，沿著山羌足跡覓徑下山，讓警消稱奇。

女兒向警表示，父母趁著五一勞動節至新北瑞芳出遊，父親在登頂後，逕自往步道盡頭左邊的小叉路走下去，疑似走到岔路迷失方向，母親一直到傍晚等不到父親回來，以為爸爸先行返家，直到回家後聯絡不上父親，翌日晚上向警報案失蹤。

瑞芳警方調查，身高173公分、年約55歲的陳男，曾在2日凌晨5點半以手機傳訊給妻女說「看到一條路正要準備走下山」，後來疑似沒電關機，最後手機定位在瑞芳山區不知名地點，除憂心他失足墜谷，且沒有攜帶相關裝備，如何在山區過夜。

警方確認男子可能行走路線後，今早上組成搜救小組入山救援，正當一群人沿路搜救循，沒想到，陳男橫跨10多公里，上午10點多自行走到金瓜石派出所借插頭充電，員警認出陳男身分，急忙提供麵包、牛奶，確認他健康無虞，欣喜連繫家屬前來。

陳男稱，這兩天靠著溪水與野果果腹，並沿山林間疑似山羌足跡下山，走到草山雷達站後便一路直線下切；讓資深王姓山友直呼命大，懷疑陳男可能誤入小錐麓古道迷途，呼籲民眾無充足裝備，不要任意移動位置，增加警消搜救難度，也可能讓自己陷入危機。

瑞芳警分局表示，山景美麗，卻也充滿危機，呼籲民眾盡量結伴同行，並隨時注意路線正確性，才能開心出門，平安返家。

(中時 )