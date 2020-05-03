國民黨台北市議員羅智強經常在臉書針對時事針貶，因此在網路上擁有不少聲量。資深媒體人韋安今天表示，羅智強的影響力簡直比某些有線新聞台大，並直言，國家通訊傳播委員會（NCC）管的了電視台，卻管不住羅智強。羅稍早則表示，在野者唯一尚能制衡濫權的武器只剩「自媒體」，他也向民進黨喊話「任你勢大權惡，我就是不屈服，『戰到底』」！

韋安今早在臉書表示，羅智強的臉書粉絲超過百萬，每篇po文平均有15萬接觸率。多的時候甚至超過30、50萬，簡直比某些有線新聞台的影響力大。他說NCC恐「管的了電視台，卻管不住羅智強」。

對此，羅智強則在臉書表示，號稱民主進步的民進黨，一直有很強烈的反民主基因，擁有三立、年代等綠媒當禁衞隊、傳聲筒還不夠，透過NCC的髒手打壓中天、TVBS也從不鬆手。此外，加上背後有無窮無盡的國家資源當奶媽的1450當鷹犬，還有專門用三字經專心監督在野黨的網紅當側翼，「朝廷軍威之甚，所到之處，只餘寒蟬」。

羅智強感嘆表示，在野者唯一尚能制衡濫權的武器，只剩自媒體。他也向民進黨喊話「任你勢大權惡，我就是不屈服，『戰到底』」！

(中時電子報)