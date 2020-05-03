鐵窗、強化玻璃阻礙救援！名醫世家五口不幸命喪火窟

一場惡火奪走高醫前院長賴文德的女兒、女婿及3名孫子性命，據了解，當時住在4樓女兒面對濃煙密布時還打電話給住在3樓的父母親，要母親與父親趕快逃，但女兒最後回說，「煙太大了，下不去」就斷了音訊。

賴文德與妻子在3樓被消防員架梯救下後，得知女兒、女婿一家還未逃出，情緒相當激動，最後消防員破門上樓救出5人時，已無生命跡象，讓他們崩潰痛哭。賴妻也說，女兒當初還打電話趕快叫她逃生，但女兒說著「煙太大了，下不去」後，就再無音訊。

(中時 )