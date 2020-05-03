惡火奪名醫家5命 女兒call母遺言：煙太大了下不去 14:472020/05/03 中時 劉宥廷 、影音、 吳梓鍹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 賴文德女兒一家5口受困火場，親屬崩潰哭倒在地。（劉宥廷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鐵窗、強化玻璃阻礙救援！名醫世家五口不幸命喪火窟 一場惡火奪走高醫前院長賴文德的女兒、女婿及3名孫子性命，據了解，當時住在4樓女兒面對濃煙密布時還打電話給住在3樓的父母親，要母親與父親趕快逃，但女兒最後回說，「煙太大了，下不去」就斷了音訊。 賴文德與妻子在3樓被消防員架梯救下後，得知女兒、女婿一家還未逃出，情緒相當激動，最後消防員破門上樓救出5人時，已無生命跡象，讓他們崩潰痛哭。賴妻也說，女兒當初還打電話趕快叫她逃生，但女兒說著「煙太大了，下不去」後，就再無音訊。 (中時 ) #女兒 #女婿 #消防員 #電話 #妻子 也許您會感興趣 推薦閱讀 要求基層製宣導影片 中市議會民進黨團批消費基層做秀 11:442020/04/29 社會 見少年挨打call 110還被罵 侯友宜怒點名永和分局長 12:432020/04/29 政治 女兒演MV拒喊別人〈媽媽〉 王宥忻情急脫口這句話 13:382020/04/29 娛樂 王宥忻女兒演MV拒喊別人媽 04:102020/04/30 娛樂新聞 拳王泰森出3億為「重量級」女兒徵婚 減重80kg還是怕怕 09:062020/04/30 社會 型男消防員飆歌提醒防火自保 網路瘋傳 16:132020/04/30 社會 收視天后李寶英攜國民女婿李相侖《悄悄話》飆戲 11:232020/05/02 娛樂 名醫賴文德醫師世家 大火奪走女兒一家5口 10:262020/05/03 社會 女兒女婿返家 7旬翁買鵝肉迷航7小時 12:292020/05/03 社會 綠帽夫超強嗅覺 嘿咻前聞出嘉明味抓妻出軌 12:482020/05/03 社會 社會熱門新聞 東勢雞農身中多刀 命喪大甲溪畔便道 - 社會 3「要命」原因 高雄醫師世家5口逃不出火窟 - 社會 高雄惡火》醫師夫妻肉身護3孩 一家5口相擁赴黃泉 - 社會 又是鐵窗阻救援 斷了高醫前院長賴文德女兒一家逃生路 - 社會 火車廁所走出來「男擦嘴女抓屁」網笑：吃很飽 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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