歸仁警方到場向車友宣導防疫及交通安全。（歸仁警分局提供／曹婷婷台南傳真）

今天上午有車友號召在182線龍崎往內門紫雲宮舉辦「2020車聚大會師」，活動約300人參加，歸仁警分局憂心恐造成沿線交通雍塞及行車安全，也唯恐群聚導致防疫破口，結合監理站、環保局以及交通警察大隊到場宣導「戴口罩、勤洗手及保持社交安全距離」等防疫措施。

歸仁警分局近日於臉書訊息得知，182追焦團於5月3日10時至16時在內門紫雲宮舉辦「2020車聚大會師」活動，結合監理站、環保局以及交通警察大隊在市道182線文衡殿前，實施聯合稽查勤務，除針對改裝車輛加強取締外同時宣導前來參加活動的駕駛，務必遵守交通規則及防疫措施，不要因為群聚造成自已或他人的危害。

歸仁警分局長梁仁輝表示，182線龍崎段風景優美，歡迎民眾前來遊玩踏青，但請大家行車放慢速度，保持安全距離，就像防疫在人潮聚集的地方，必須保持安全社交距離一樣，因為這都是牽涉到人民生命、財產的安全，希望所有用路人都能遵守交通規則，降低事故發生機率。

(中時 )