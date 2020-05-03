羅大佑《伴侶》。(影／取自羅大佑臉書)

「音樂教父」羅大佑有感於新冠肺炎疫情重創世界，每個家庭、每對伴侶一同攜手面對生活挑戰，而重新改編、寫下歌曲〈伴侶〉，希望以這首歌曲來陪伴鼓舞大家平安正向面對疫情。他和7歲多的女兒一同入鏡，MV中可見他幫女兒噴酒精、牽女兒的手過馬路等人父的日常畫面。他透過臉書發表歌曲，並寫下「我們要把這首歌，獻給所有的跟我們一起奮力渡過，這由立春到穀雨的2020春天的，所有人。」

羅大佑以歌詞「再一次日出太陽升起，再一次重逢問候之餘，每一個握手將不再猶豫，每一個生命將被珍惜，如今的歲月將被記取，守望堅持與患難的伴侶。」表達他近來的心聲，更期待疫情早日結束，每個家庭，各行各業皆能重回正常生活。他也想像女兒在三十年以後，可能會告訴她的朋友或下一代說，那一年的春天，有很大的傳染病，人人戴起了口罩，學校延遲了開課，跟同學遊戲或上課都必須保持足夠的安全距離。

羅大佑是華語樂壇音樂教父，向來關懷社會，用創作作品來見證時代變遷，他曾在2003年SARS疫情時寫下〈伴侶〉，放在《美麗島》專輯中，今年新冠肺炎疫情爆發後，他找了知名製作人朱敬然等伙伴重新編曲錄音〈伴侶〉這首歌，並且把這段期間，人人戴口罩防疫、以碰手肘取代握手等生活影像記錄下來。

羅大佑以〈伴侶〉這首歌曲MV鼓勵大家勇敢抗疫。取材自羅大佑 Lo TaYou臉書

(中時 )