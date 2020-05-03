敦睦艦隊700多名官兵今天屆滿14天檢疫期滿日，中央流行疫情指揮中心表示，已對全體官兵進行PCR採檢，結果將在今晚出爐，符合解除隔離條件的官兵，預計4日清晨就可以解除隔離返家，並自主健康管理六天。由於立院國防委員會本週輪到國民黨籍召委呂玉玲主導議程，立院是否將再度決議邀請海軍相關官員備詢，引發矚目。

國民黨立委呂玉玲日前擔任國防委員會召委時，曾經因為敦睦艦隊染疫事件，臨時決定變更議程，邀請國防部長率海軍官員到院報告，現場並架設視訊設備，邀請隔離中的敦睦艦隊指揮官及海軍官員現身說法，雖然國防部回報相關官員都不同意視訊連線，但敦睦艦隊支隊長陳道輝在會議中場突然要求電話連線，並再三強調「有依規定回報發燒」「同意艦上官兵放假非他決定」，引發軒然大波。

陳道輝隔天雖然全盤翻案，表示前一天賭誓「以生命保證的說法」是「記錯了」，被解讀要替長官一肩扛責，但陳道輝此後就從媒體消失，才時隔一天就翻盤是否出於自願，迄今也仍成謎。也因為這項插曲，國防部雖定調「全案就是回報問題」，但外界仍然半信半疑，並質疑海軍司令迄今未公開現身回答外界質疑，只有上莒光日錄影表達歉意，誠意不夠。再加上藍營批評，綠營對於成立調閱小組設下許多限制，有別於以往立院針對「拉法葉艦」「獵雷艦案」成立專案小組的慣例，疑似「以拖待變」，藍營是否出招反制，也讓國防委員會本週議程受到矚目。

呂玉玲指出，她週一排定議程，邀請國防部部長、國家安全局局長專案報告「海軍敦睦艦隊染疫案相關回報系統之處置與紀錄，及感染源調查結果」，雖然因敦睦艦隊官兵還需在家自主管理六天，她並未要求海軍總司令及艦指部司令等人列席，但距離上次排定專案報告已經過去一週以上，希望國防部已確實查明敦睦艦染疫原因，不要說法又一變再變，否則她不排除未來再邀請艦上指揮官到院說明。

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(中時電子報)