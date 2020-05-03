中央流行疫情指揮中心今天宣布，台灣今天再度零確診，也是21天沒有本土案例，台灣社區風險越來越低，陳時中說，這時候更是要戒慎恐懼的時候，千萬不能因為這樣把個人防護放鬆，現在要退回個人防線，整體疫情要看是否能做好，沒有要求太多，但要做很確實。保持社交距離勤洗手戴口罩，配合量體溫。

指揮中心再次呼籲，國內疫情雖然趨緩但尚未結束，民眾仍不可鬆懈，1918年西班牙流感大爆發時，費城因未及時針對社區採取防治措施，最終導致超過1萬人死亡，而同在美國的另一個城市聖路易斯，在出現首例確診後即採取關閉學校、教堂等一系列管制措施，因此在疫情高峰時，聖路易斯的死亡數遠低於費城，但在疫情開始下降後，因各項管制鬆綁，聖路易斯反而造成另一波的疫情及死亡人數增加。由此可知，面對疫情不可輕易鬆懈，唯有配合各項防疫措施，並落實個人勤洗手、戴口罩、咳嗽禮節等良好衛生習慣，才能維持現有防疫成果、早日回歸常態生活。

(中時 )