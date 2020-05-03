磐石艦群聚感染卻未攻入社區 陳時中揭軍方關鍵動作 14:232020/05/03 中時電子報 中時、 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 海軍磐石艦上爆發新冠肺炎群聚感染。(示意圖為磐石艦。軍聞社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海軍磐石艦上爆發新冠肺炎群聚感染，甚至下船進入社區活動。陳時中表示，這次能守住社區感染最大的原因，在於海軍很迅速做出集中檢疫，很快的召回，做出相關檢疫，讓很多事情可以迅速來做。 陳時中表示，要在船上診斷幾乎是不可能，已經決議，未來海軍已經對於出去比較久的，將會配備簡易型的PCR檢測(血清抗體快篩檢測)，也已經拿到執照。國軍、偏遠地區或是離島等不方便地點，也都將安排設立檢驗室。 再現＋0 敦睦艦隊713人最快明解除隔離 台灣連21天沒本土案例 陳時中：這時最要戒慎恐懼 (中時電子報) #陳時中 #海軍 #做出 #磐石艦群聚感染 #社區 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳明通，「兩岸陳時中」？ 04:102020/04/29 論壇廣場 短評／政治陳時中 04:102020/04/29 時論廣場 台灣參與WHA發言機率不到50％ 陳時中：若美國作主的話.. 11:122020/04/29 政治 煎餅、龜苓膏賣光 「業配王」陳時中笑回9字 12:052020/04/29 生活 若防疫準備就定位 陳時中鬆口研議放寬重要經貿往來 14:512020/04/29 政治 若防疫準備就位 陳時中：研議放寬重要經貿往來 16:542020/04/29 政治 被日媒點名下屆台北巿長 陳時中12字回虧 14:282020/04/29 生活 社論／你被陳時中洗腦了嗎？ 04:102020/04/30 時論廣場 防疫表現亮眼！媒體人兩句話形容陳時中 10:372020/04/30 政治 社區打造食物森林 檢測水質更安心 04:102020/05/03 地方新聞 生活熱門新聞 好市多買12公斤超大西瓜 他回家一剖開驚呆了 - 生活 案430爽玩澳、日回台確診？桃園巿揭真實身分 醫藥費全民埋單 - 生活 五一連假沒人敢上街 宅神揭原因...比疫情可怕好幾倍 - 生活 金正恩進場高清無碼片曝光 網一看這幕...驚覺不單純 - 生活 好市多神皂盒有妙用 網驚呆：又要缺貨了！ - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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