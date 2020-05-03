海軍磐石艦上爆發新冠肺炎群聚感染，甚至下船進入社區活動。陳時中表示，這次能守住社區感染最大的原因，在於海軍很迅速做出集中檢疫，很快的召回，做出相關檢疫，讓很多事情可以迅速來做。

陳時中表示，要在船上診斷幾乎是不可能，已經決議，未來海軍已經對於出去比較久的，將會配備簡易型的PCR檢測(血清抗體快篩檢測)，也已經拿到執照。國軍、偏遠地區或是離島等不方便地點，也都將安排設立檢驗室。

(中時電子報)