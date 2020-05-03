大陸著名外交家、聯合國原副秘書長冀朝鑄於4月29日下午在北京逝世，享耆壽91歲。此事是據《澎湃新聞》從冀朝鑄親友處獲悉，據了解，他曾擔任過中國大陸駐英大使、聯合國「經濟社會發展部」的副秘書長。

據大陸政協機關報《人民政協報》先前報導指出，冀朝鑄1929年7月生於山西省汾陽縣，早年留學美國。中國大陸政權更迭後，他毅然放棄了在美國哈佛大學的學業，並在「韓戰」時，曾加入大陸的人民志願軍，在「開城工業區談判」中表現出色。韓戰結束後，他在1956年加入中國共產黨，並在隔年開始擔任周恩來的隨行翻譯，且一當就是17年之久。

直到1972年，「中美建交磋商」時期，美國總統尼克森「訪華」，他也擔任過大陸建國領導人毛澤東的翻譯。直到1979年「中美建交」，鄧小平首度訪美，仍是由冀朝鑄擔任全程翻譯工作。當時，美國大報《紐約時報》更以《不可或缺的冀先生》為題發表社論，感歎「美國缺少這樣的人才」。

1987年，他接任中國大陸駐英大使，直到1991年，當時的聯合國秘書長佩雷斯•德奎利亞爾宣佈任命冀朝鑄，擔任聯合國「經濟社會發展部」的副秘書長。

大陸官媒《人民網》先前2012年報導曾指出，冀朝鑄曾出過一本回憶錄，名為《從紅牆翻譯到外交官——冀朝鑄口述回憶錄》，回憶擔任經濟社會發展部副祕書長時期，領導的部門有一千多人，他得定期向經社理事會、聯合國大會第二委員會等單位進行座談會報告，並不輕鬆，常常要在各國跑來跑去，導致有些會議必須放棄，但他仍努力做到讓所有人滿意。

(中時電子報)