台中亞緻飯店每年高達數千萬元的租金長期以來吞噬飯店營收，而疫情衝擊則成為壓挎駱駝最後一根稻草。（馮惠宜攝）

台灣新冠肺炎疫情在台灣延燒百日，百日內已有包括：台中亞緻飯店、台北萬事達、翡翠灣福華渡假大飯店、台北首都等飯店陸續熄燈，因應幾近鎖國的邊境檢疫政策，不但航空業看不到明天，飯店業也是重災戶；管仲管理顧問公司負責人胡智鈞指出，未來飯店業要重生，如何降低租金成本，以及改善空調設備至為關鍵。

在這一波疫情衝擊下，台中亞緻飯店開第一槍，在3月9日熄燈，除因疫情衝擊造成商務客急凍，每年高達數千萬元的租金吞噬集團營收主要原因。另，原訂2020年第三季開幕的台中李方艾美酒店4月14日也宣布暫緩籌備作業。

根據台灣觀光產業協會提供資料，目前已經有12家飯店和旅館通知停業或休館，包括台北愛琴海太平洋4月1日起休館、台北首都南京館3月31日起休館、台北首都大直館3月20日起休館、台北麒麟3月25日起休館、台北馥敦南京已休館、台北萬事達西門二館已休館、台北淡水亞太3月31日起休館、雄國際星辰4月5日起內部整修、花蓮采沃已休館、礁溪冠翔4月起歇業整修、台北宜家商旅3月29日起停業

而有26年歷史的翡翠灣福華渡假大飯店也營運到4月底，5月31關門歇業，台南大億麗緻酒店6月熄燈，另桃園老牌晶悅飯店也將在6月底熄燈。

曾任台灣特色飯店聯盟召集人的胡智鈞指出，這一波疫情讓業者重新審視經營成本，台灣目前飯店業良莠不齊，供給大於需求，他預期，考量如何降低租金成本，會是大型飯店汰弱擇強的主要原因，未來如果有新飯店，也勢必會走向獨立空調，較能吸引民眾入住。

(中時 )