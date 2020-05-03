氣候逐漸炎熱，外界關心，新冠病毒是否疫情會降低？中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳表示，通常許多流行疾病都是冬天流行，夏天高溫就不會流行，溫帶地區可以很明顯，但熱帶地區不明顯，流感在新加玻等靠近赤道地區也還是會有。

張上淳表示，新冠肺炎還需要密切觀察。期待氣溫變高，病毒活性可以降低，對我們比較好，但因為是全新病毒仍不能大意。

夏天到來，天氣逐漸炎熱，加上國內防疫成果豐碩，有關戴口罩的政策許多民眾期盼能夠進一步放寬，張上淳表示，天氣熱確實會讓病毒活性降低，但由於新冠病毒是全新的種類，因此現階段仍應保守以對，相關的防疫措施仍該落實。

張上淳說，過去流感以及其他病毒確實會在天氣熱時活性降低，傳染風險驟減，但也有像新加坡這種靠近赤道的地方，也會造成流行，只是不明顯，且新冠肺炎是全新病毒，國際上學者多有不同見解，因此相關防疫措施仍該落實，暫時還是要謹慎面對。

副指揮官陳宗彥補充，隨著天氣轉熱以及防疫逐漸穩定，接下來運動賽事、藝文活動、登山山莊以及餐飲業部分會逐步來開放，初步會從中華職棒開始開放，日前中華職棒聯盟已送交防疫計畫，初期將開放兩百五十名觀眾進場試辦，接下來會看疫情發展與實施狀況逐步調整。

(中時 )