麥可喬丹90年代率公牛摘下兩次3連霸(1991-93, 1996-98年)，中間的1994、95年都是由夢幻中鋒歐拉朱萬(Hakeem Olajuwon)的火箭隊摘冠。雖然外界常說喬丹若不打棒球可以多拿兩冠，但喬丹認為不一定。

根據The Athletic記者Michael Lee轉述，喬丹6冠退休之後曾跟火箭傳奇教頭湯加諾維奇(Rudy Tomjanovich)聊天。喬丹非常尊敬火箭隊，他坦承公牛軍團可能擋不住歐拉朱萬，喬丹甚至還表示火箭隊是他認為最棘手的球隊。

歐拉朱萬是1984年選秀狀元，喬丹是探花，兩人分屬東西區而從未在季後賽碰面。但兩人生涯對戰是火箭占上風。前火箭球員歐瑞(Robert Horry)說：「喬丹有點怕歐拉朱萬，那是他唯一害怕的人。」

喬丹確實把歐拉朱萬評價為史上最優秀的中鋒。歐瑞說：「歐拉朱萬的步法至今無人能及，雖然我們擋不住喬丹，但他們也擋不住歐拉朱萬。如果兩軍對決我們肯定還是會贏的。」

歐拉朱萬說：「別忘了1995年季後賽是有喬丹在的，只是他們輸給了強大的魔術隊。」俠客歐尼爾坐鎮的魔術隊在該年打進總冠軍戰，卻被火箭隊剃光頭。前一次1994年總冠軍賽則是火箭7戰擊敗紐約尼克。

(中時電子報)