新冠疫情延燒，抗菌產品多達數百種，尤其次氯酸水異軍突起，前嘉義縣衛生局長、三總內分泌及新陳代謝科主治醫師祝年豐表示，水神因為製程不同，和漂白水及市面上其他次氯酸水是完全不一樣的產品，溫和無刺激，是最適合人體與環境的抗菌產品。

祝年豐醫師表示，許多人分不清楚漂白水、次氯酸水及水神「微酸性電解次氯酸水」的差別，三者應針對酸鹼值、製程及使用方法來做區分，漂白水PH值約9-12之間，具有強烈腐蝕性，許多次氯酸水產品的製程是以食鹽電解或漂白水稀釋再加醋酸讓酸鹼值(PH)降到弱酸性，但這些本質上都還是次氯酸鈉，對皮膚眼口刺激性強，長期使用下來對人體有害。

根據日本北里大學研究，水神PH值介於5.0到6.5之間，最貼近人體酸鹼值，和有機物作用迅速還原成水，不會產生致癌物三氯甲烷，對環境的影響更是十分微小，除了保護自己，也給後代一個沒有污染的空間。

祝年豐談到，2018年8月23日嘉義縣東石鄉和布袋鄉淹大水，淹水最怕的就是細菌滋生的感染，自己當那時擔任嘉義縣衛生局局長，考量到許多消毒產品會污染環境，當時就引進一台水神抗菌液製造機放在衛生局，不斷生產水神抗菌液做防災用，後來淹水地區沒有爆發感染，一方面歸功於水神，也開始研究水神。

祝年豐說，「水神」有多達120多份檢驗報告，除了日本北里大學檢驗報告外，美國食品藥品監督管理局(FDA)也公告可作為傷口清潔消毒甚至眼藥水，民眾可安心無虞使用。

(中時 )