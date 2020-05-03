海軍敦睦艦隊出訪，結果盤石艦上有31人確診新冠肺炎，未確診在集中檢疫所隔離的三百餘名官兵，今天是14天檢疫期滿，將進行第二次篩檢，若仍屬陰性，可望結束隔離。今天國防部副部長張哲平也特別出席中央流行疫情指揮中記者會，對於本次染疫事件表達歉意和遺憾，並指出若有艦艇長期在海上將配置篩檢新冠肺炎用的簡易型PCR儀器，讓防疫作為更佳完備。

張哲平並感謝指揮中心在檢疫期間給予的指導和關心，還有一線醫護人員對於住院官兵的細心照護。另外他表示今早採檢後，是否可解除管制都會依照指揮中心的指導進行，確定沒有感染疑慮後，已安排交通工具讓他們回家自主健康管理，上次召集時發生的疏漏不會再發生(上次在台中一中校門口召集官兵)。

此外張哲平表示國防部也依照專家建議，整合國防部防疫機制，將與指揮中心密切聯繫，若有艦艇長期在海上將配置簡易型PCR篩檢儀器，讓防疫作為更佳完備，本次敦睦艦隊完成原本計畫中的訓練和敦睦目標，希望國人給予支持與肯定，每次訓練都是戰力的累積來源，希望國人繼續給予愛護鼓勵。

張哲平補充說明，未來類似敦睦艦隊這種要長期在海上的艦隊就會配備此種篩檢設備，其他一些重要海軍營區港口也會配備，人員上船執行勤務前若有疑似病例， 如發燒咳嗽等，可以快速篩檢，決定是否仍執行勤務，或由其他同袍取代。

至於其他地區是否也將配備此種篩檢設備？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，在一些篩檢量能夠的區域，就不需要再配備此種簡易型篩檢設備，而針對偏遠地區或離島等較不方便將檢體運送的區域，則將予以配置。

張哲平補充，官兵隔離期滿後運送官兵回家的交通規劃方式將採委商運輸，用44部大眾巴士載人，駕駛和搭車人員都會戴口罩，將在可以步行回到家裡的地方讓官兵下車，會避開人潮擁擠處，或者聯絡家人來接他們，回家後並要求做好7天自主健康管理。

(中時 )