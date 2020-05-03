南韓女團「BLACKPINK」的23歲泰籍成員Lisa，以高顏值、精湛RAP唱功和舞技擁超夯人氣，Lisa還被封是「人間芭比」，不過Lisa近日卻連續收到死亡威脅，Lisa不僅遭揚言槍殺，她的照片還被P在墳墓上，畫面讓人不寒而慄。

Lisa年僅23歲就霸氣和女人味兼具，人氣很夯。（圖／達志影像）

Lisa年僅23歲就霸氣和女人味兼具，好身材的她擁一張深邃五官，美如洋娃娃的Lisa還被選為「亞太區百大最美臉孔」，而Lisa的實力更是有目共睹，她精湛的RAP唱功和舞技，更是舞台魅力十足。

不過Lisa近日卻連續收到死亡威脅，Lisa遭網揚言槍殺，同時還有人把她的照片P在墳墓上，譏笑「死了多好」，甚至有網友撂狠話，揚言如果BLACKPINK回歸，就會射殺Lisa，還預告「槍準備好了」要粉絲可以跟偶像說掰掰。

Lisa無端遭恐嚇引發各界關注，而截至發稿前，微博還以「Lisa遭死亡恐嚇」登上熱搜榜冠軍，粉絲也紛紛在各平台譴責言語暴力行為，並呼籲Lisa所屬的YG娛樂能留意藝人安全，不要讓憾事發生。

(中時電子報)