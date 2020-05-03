相較於亞洲各國，新冠疫情對台灣經濟的低度衝擊，讓外商銀行深感「有備無患」的經濟意義，法國外貿銀行Natixis指出，台灣經濟可望在疫情期間保持韌性，在本土感染數量維持低水位情況下，台灣經濟可望在今（2020）年出現增長1.5％，並在2021年加速增長到2.9％，成為亞洲市場最具韌性的經濟體之一。

法國外貿銀行經濟研究團隊指出，台灣經濟在此次疫情中受到的影響相對有限，台灣本地人員移動和活動受到的限制較小，而且出口仍然保持增長，然而，隨著3月全球需求開始萎縮，服務業NMI大幅顯著下滑，2020年二季估計才會出現更大的挑戰。

各國多因疫情的爆發，出現投資遽減，法外貿銀指出，台灣本地投資是有所延遲，但不會減少投資。第一季台灣獲批准外商直接投資仍然增長137％，部分是受惠較低的基數效應，如歐洲和日本多是製造業、電力和天然氣供應投資者，而台商也加速將海外業務撤回台灣，官方批准的金額已達到新台幣7200億，佔GDP的3.9％。接下來就看公、私部門的投資增長趨勢不要改變，加上民間消費在疫情放緩下不再疲弱，台灣今年經濟成長得以獲得支撐。

(工商 )