蔡英文總統上台後，我們已連續3年未能再參與世界衛生大會(WHA)，今年WHA即將開會，美國在臺協會(AIT)已表示將為我方發聲，今天中央流行疫情指揮中心記者會上，媒體請問指揮官陳時中我方有甚麼策略來爭取參與大會？對此陳時中表示我們不斷準備相關資料，由外館推動。這次大家都看到台灣，台灣要拿出東西讓大家看，所以這段時間將整理各種政府決策、政策實施的步驟、民間配合情況還有台灣防疫的成果，會用實際例子讓世界看到台灣如何防疫。

(中時 )