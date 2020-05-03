WHA將召開 陳時中：用防疫成果讓世界看到台灣 14:422020/05/03 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今年五月能否重返WHA開會，此事非操之在我方。圖為位於日內瓦的世界衛生組織總部大樓。（摘自WHO） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統上台後，我們已連續3年未能再參與世界衛生大會(WHA)，今年WHA即將開會，美國在臺協會(AIT)已表示將為我方發聲，今天中央流行疫情指揮中心記者會上，媒體請問指揮官陳時中我方有甚麼策略來爭取參與大會？對此陳時中表示我們不斷準備相關資料，由外館推動。這次大家都看到台灣，台灣要拿出東西讓大家看，所以這段時間將整理各種政府決策、政策實施的步驟、民間配合情況還有台灣防疫的成果，會用實際例子讓世界看到台灣如何防疫。 (中時 ) #WHA #陳時中 #世界看到台灣 #參與 #防疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北志工隊 防疫送餐不喊累 04:102020/04/29 地方新聞 大西瓜戴口罩 防疫前線甜在心 04:102020/04/29 地方新聞 竹市防疫 會考拒陪考 用餐有紙隔板 04:102020/04/29 地方新聞 短評／政治陳時中 04:102020/04/29 時論廣場 黃偉哲：1968APP失準像錯誤試劑 期待精進避免錯殺 10:182020/04/29 政治 台灣參與WHA發言機率不到50％ 陳時中：若美國作主的話.. 11:122020/04/29 政治 被日媒點名下屆台北巿長 陳時中12字回虧 14:282020/04/29 生活 消防救護員 防疫物資優先補 04:102020/04/30 地方新聞 社論／你被陳時中洗腦了嗎？ 04:102020/04/30 時論廣場 防疫表現亮眼！媒體人兩句話形容陳時中 10:372020/04/30 政治 生活熱門新聞 好市多買12公斤超大西瓜 他回家一剖開驚呆了 - 生活 案430爽玩澳、日回台確診？桃園巿揭真實身分 醫藥費全民埋單 - 生活 金正恩進場高清無碼片曝光 網一看這幕...驚覺不單純 - 生活 好市多神皂盒有妙用 網驚呆：又要缺貨了！ - 生活 吳德榮：炎熱天氣再持續3天 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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