李國超媽媽80大壽壽宴的母子合照。（李國超提供）

李國超的媽媽80大壽上與另一半及四個孩子珍貴合影。（李國超提供）

李國超的媽媽舉辦80大壽壽宴時兒孫滿堂。（李國超提供）

55歲的資深藝人李國超3日凌晨在臉書透露他83歲的媽媽譚笑鴻病逝的消息，「我親愛的母親於2020年5月3號00：02離開了我們！願您一路好走不再受病痛折磨！謝謝您的養育之恩，咱們以後天堂見！我愛您！」最令他難過的是，媽媽已定居美國40多年，現在卻因新冠肺炎疫情嚴重，他在媽媽臨終前只能透過「Facetime」越洋道別，現在也無法赴美奔喪送媽媽最後一程，「這是我這輩子最無助也無奈的一刻」。

李國超受訪時表示，媽媽因為糖尿病，已經洗腎8年，這些年來生活品質一直不太好，他有空時常去美國看她，幸好前兩年媽媽80大壽時，在世界各地的全家人都到齊，兒孫滿堂為她舉辦壽宴，留下珍貴畫面與回憶，相信媽媽沒有遺憾。由於媽媽身體愈來愈不好、抵抗力愈來愈弱，這兩年大家都有心理準備遲早會面臨離別，只是當這一天真的來到時，他仍然悲痛，心裡忍不住跟一向明理的媽媽抱怨：「您真調皮，為何選在這時候走？」因為原本連神父要進醫院為虔誠天主教徒的媽媽做最後的離別祝禱都不被允許，加上當地政府仍規定不能群聚，所以辦後事有許多困難都要一一克服。

他說，媽媽生前愛漂亮，曾交代如果她倒下了就不要急救，家人後來是在醫生的建議拔掉呼吸器，讓媽媽自主呼吸，結果一拔管馬上就走了，「一點都沒有拖。應該表示媽媽放下了，願意走了，她沒有痛苦了」。幸好他的二姊、三姊等家人都住在美國，媽媽臨終時也陪在身邊，他和人在北京的大姊則因疫情受阻，只能靠Facetime視訊和媽媽最後道別，現在也暫時無法去美國奔喪。

他難過地說，不能馬上去美國奔喪真的讓他第一時間很無助，雖然媽媽篤信天主教，他則是在自己信奉的藥師佛面前不斷為媽媽誦經祝禱。他交往18年多、去年求婚成功的另一半高欣欣，則在身邊陪著他哭、給他安慰。他透露，媽媽很喜歡高欣欣，「我跟欣欣求婚的戒指，還是媽媽準備的，雖然沒有很大，但是傳家之寶，很有意義」。

他表示，還好媽媽生前已都跟4個孩子商量過了，先在台灣買好骨灰罈及塔位，「我現在能做的，就是趕快把媽媽親自挑選、購買的黃玉骨灰罈寄去美國。由於遺體不能冰凍超過一星期，會盡快先火化。其餘後事根據傳統習俗怎麼處理則要等疫情過後了」。

(中時 )