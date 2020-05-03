鐵路警察李承翰遭殺案件，凶手因思覺失調症獲判無罪，新北市長侯友宜說，法令難免不周延，他認為刑法87條強制就醫可把5年提高到30年，更需要一個司法精神醫院，對強制就醫有效監控。
侯友宜說，大家很關心殺警案，思覺失調症的判決引起社會很多的討論，在前段時間他也已表示態度，最重要的到底怎麼樣做，才不會造成社會輿論的對立跟衝突。
侯友宜說，強制就醫有效監控，才是國家需要去建立司法制度，很多地區類似像思覺失調症的，在社區裡面如果有一些行為經過鑑定後，能有效醫療，甚至有效監管，或是因為犯下刑案，需要司法精神醫院來協助的，這才是能夠一勞永逸解決問題。
侯友宜說，別一味的批評，批評完了最重要問題還是要解決，問題不解決永遠把它放在那裡，還是會有下一次的發生，希望不要有下一次，就希望把司法很多的改革，把它做到位，該改的法令、該補強的硬體設施、該做的，我們要把它做，去補這個漏洞。
(中時 )
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