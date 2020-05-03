台灣昨天新增三名確診病例，讓連續一周0確診的目標夢碎。其中案430女子的發病過程，原來是因為她在二月底時就出國，還一連飛了澳洲和日本，這回發病後20多天才回台灣，引發網友懷疑是「明知故犯」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，不同意這樣的說法。但還是有一點點失望，這是我們要承擔的風險。

陳時中說不同意明知故犯這樣的講法，他指出，是國人就享有一樣的權利，明知故犯是要隱瞞或是事先規定故意去違反，取巧才有這樣的情況。

他強調，邊境有邊境的管理方式，包含健康聲明要清楚地填寫，在機場把可能的人攔下來，這樣的情況都有做到，就沒有明知故犯。

陳時中說，沒人想生病，大家還是要將心比心，每個人都有不方便的時候，以疾病作為界線就會亂了，台灣是健康人權擁護者。

今天下午記者會，媒體放言詢問，台灣昨天有出現三名確診個案，無緣七＋零，指揮官是否有「老鼠屎壞一鍋粥的感覺」，陳時中說，有一點點失望，但沒有覺得有人來破壞，這是我們要承擔的風險。

(中時 )