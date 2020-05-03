桃機三航廈主體工程3度流標，在桃園國際機場公司不斷檢討、優化後，現在要重新上路，近日將第四度公告招標。桃機公司透露，有印尼及馬來西亞的營建大廠表達有意願參與投標。

桃機公司副總范孝倫證實，該修正建設計畫報行政院後，行政院已經開過審查會，正在等待核定結果。

桃機公司表示，已規劃第四次招標，分成資格標、規格標共兩階段，預計5月啟動第一階段「資格標」，8月底決標，合格的投標團隊會進入第二階段「規格標」，目標年底完成發包。

桃機公司表示，由於三航廈主體工程規模相當大，將由廠商組成投標團隊，除國內部分大型營造廠有評估外，也有國外大型營造廠表態想參與，有機會國內外業者合作。

桃機透露，目前最積極的是印尼國營營造商威佳雅卡雅WIKA，另外則是馬來西亞民營的營造商金務大GAMUDA。據了解，WIKA最新代表作為印尼雅加達機場第三航廈；GAMUDA曾參與中油公司液化石油氣永安接收站工程。

行政院於2015年核定第3航廈建設計畫，起先規劃2020年完工，但2018年兩度流標，2019年初，桃機提出三航廈修正計畫，經費從740億元增至780億元，三航廈主體工程仍於同年6月第三度流標。經桃機公司檢討發現，三航廈主體設計過於繁複、施工難度高，加上先前預算管控不當，所以沒有廠商敢投標。

行政院及交通部協助桃機檢討三航廈建設計畫相關修正，桃機公司董事會於今年3月18日通過第2次優化修正計畫，總經費增為950餘億元，並規劃北登機廊廳、主體航廈及南登機廊廳，分別於2024年、2025年及2026年，分階段完工。

(中時 )