台中市與南投縣草屯鎮僅以烏溪相隔，地理位置相臨，草屯出入中市消費與工作的旅次頻繁！市議員林德宇為民請命，爭取將市公車59路及107路終點，自霧峰區舊正擇一延至南投縣草屯鎮，嘉惠市民外，亦落實中彰投共同生活圈。交通局說，正積極協調增加班次滿足居民需求。

林德宇說，南投縣草屯鎮自彰化縣員林與苗栗頭份改制為市後，現已成為台灣最大的鄉鎮，人口逾10萬人，轄內有南開科大與草屯商工等學府，台中市霧峰、大里、烏日、太平等區的學子，前往就學者日趨增多。

市議員張玉嬿指出，台中市目前只有108號公車開至南投縣草屯鎮，該鎮大眾運輸系統不健全，學生上下學交通運具嚴重不足，端賴台中市公車協助疏運學生上下學，與因公上下班及消費型產生的旅次。

林德宇、張玉嬿、謝志忠認為，目前台中市公車59號及107號終點站，均為烏溪北岸的舊正，與南投縣草屯鎮以烏溪相臨，如能擇一比照108號公車路線，延駛至草屯，除可嘉惠台中市民上下學及上下班外，也能落實中彰投共同生活圈的現況。

交通局表示，台中市大里、霧峰至草屯除108路市公車，另有6268、6322、6742、6870等多條公路客運路線；霧峰舊正地區多年來爭取59、107路公車延伸部分班次進入舊正社區停車場，該局正積極協調增加班次，滿足居民需求。

(中時 )