馬來西亞因新冠肺炎停工46天後，宣布4日即將復工，大馬歌手黃明志近日推出防疫歌曲〈OK LAH〉，歌詞「好想上班」是大多數馬來西亞人的心情，黃明志說：「如果再不上班，許多人就可能會面臨失業，因為公司沒有經濟來源，也有可能會有倒閉危機。」所以自己更要努力幫公司賺錢，讓員工生計無憂。

黃明志笑說：「解禁之後最想作的事就是吃火鍋、去按摩、然後趕緊回到工作崗位上，回到台灣進行拍攝工作」。經歷過這段時間，問黃明志很多新聞報導說防疫期間會助攻生育率，因為都在家啪啪啪？黃明志認為這個說法非常有根據，自己的朋友就有親身經歷，男生朋友都在和他抱怨自己已經被女朋友蹂躪的不成人形了，開始需要吃中藥補腎。

另外也有有研究報告指出，男性若感染新冠肺炎會損傷男性生殖功能，明志對於咕咕鳥如何保健？黃明志笑說：「我沒聽過新冠病毒會攻擊睪丸。但如果是真的，我相信只要一直拼命去使用它，一直鍛煉。咕咕鳥兒就能夠保持健康了。」

黃明志在馬來西亞行動管制令的期間，第一次使用手機來拍攝MV。除此之外，黃明志也要遠端遙控指導每一位樂手在家裡用手機來拍攝，是一個很不錯的體驗和嘗試，也是黃明志花費最少費用的一支MV。他坦言復工的心情有些複雜，因為原本預定好的計劃都被打亂，不知道該從哪裡開始做起，希望將這首歌獻給防疫人員，謝謝他們任勞任怨的為國家付出。

黃明志近期都待在大馬老家。（亞洲通文創提供）

(中時 )