委內瑞拉西部一座監獄於當地時間1日發生監獄暴動，目前已造成至少47人死亡、75人受傷。根據軍方的報告，死亡人數仍在持續增加，反對派議員指出，暴動起因是當局禁止家屬探監攜帶食物給囚犯。

根據《路透社》報導，委內瑞拉波圖格薩州（Portuguesa state）的洛斯亞諾斯監獄（Los Llanos jail）當地時間1日發生暴動，一群武裝囚犯試圖越獄時，遭到軍方槍擊，導致數十人死亡，洛斯亞諾斯監獄（Los Llanos）所在的波圖格薩州（Portuguesa state）議員馬蒂內茲（Maria Beatriz Martinez）表示「目前我們可以證實有47人身亡、75人受傷」。

發生騷亂暴動後，醫護人員和警察在監獄外等待囚犯的到來。（圖／路透社）

軍方於2日提出的報告指出，位於瓜納雷市（Guanare）的這座監獄受刑人昨晚在一場「企圖大規模越獄行動」中開始破壞「監獄周圍的安全圍籬」，進而引發暴動，且典獄長也中彈受傷，但馬蒂內茲駁斥軍方說法，表示這次暴動是因為當局禁止囚犯親屬攜帶食物探監導致。

報導中提到，馬蒂內茲表示，當局為了抑止新冠病毒疫情在擁擠的監獄內擴散，於是下令禁止家屬探監攜帶食物給受刑囚犯，才導致後來的暴動發生。委內瑞拉迄今為止記錄到逾330例確診，其中包括10例病故，當局表示國內監獄尚未傳出確診案例。人權觀察組織（Human Right Watch）的報告指出，委內瑞拉的監獄腐敗，並有安全不足、人滿為患的問題。

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(中時電子報)