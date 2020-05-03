台灣新冠肺炎疫情趨緩，球迷相當關心中職是否能逐漸開放觀眾進場，今日再度零確診，防疫記者會中指揮中心副指揮官陳宗彥提到已收到中職計畫，正研擬開放觀眾入場的細節，初步能先放250人，詳細情況還需要討論，而中職與各球團將在下周二開領隊會議，針對此項商討。

今日防疫記者會中，陳宗彥提到已收到中職所提出的計畫，將以室外集會500人為上限，扣掉球員、裁判、工作人員等，初期能先開放250名球迷，這也只是初期策略，隨後會看疫情狀況逐漸適度調整。

指揮官陳時中也說，在疫情期間要開要關都很難決定，不過他對整體自主有信心，「這段期間做的措施有達到效果，所以才往開放路線去走，也要看管理單位有沒有落實，人力有沒有夠，若都能做到就逐步開放，職棒能做到，秩序很好、口罩都有戴，沒有引發什麼問題，那當然能緩步向前走。」

5月5日中職聯盟會與各球團領隊開會，討論如何開放觀眾、何時開放以及開放人數等議題，各隊會在會議後統一作法交由聯盟執行，先前中信兄弟領隊劉志威也說，初步會以季票會員為優先進場，若中職順利開放觀眾進場，不僅是全球第一個開打職棒，也將是第一個挺過疫情並開放觀眾的職業比賽。

(中時 )