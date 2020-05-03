台灣基進立委陳柏惟今日下午於台中烏日服務處接受媒體訪問表示，有關國人滯留馬爾地夫並控告外館丟包，據了解，此事件因訊息傳遞混亂才會演變如此，對此感到十分遺憾。

有媒體報導華航的印度撤僑專機將於5月4日從新德里起飛返台。據了解約有180位國人登記搭機。但有20多名在馬爾地夫工作的國人反映，因當地鎖島而無法搭乘此班專機。疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，若有需要，不排除派第2班包機。

陳柏惟指出，在4月28日當時第一時間就接獲通知並與該民眾聯繫上，並確認當地台灣人數及有無病狀或其他緊急需求。在這幾日也積極與外交部與民航局聯繫開會，在處理過程中外交部也十分積極配合。此次恐因資訊落差與訊息混亂，造成民眾不安與信任度不夠。

陳柏惟強調，旅外國人此刻心情一定十分緊張，第一時間應以照顧國人情緒為優先。如果溝通管道沒有誤會、都很順暢，事情應已解決，但顯然現在狀況不是如此。

陳柏惟表示，將請外交部與駐外辦事處將混亂資訊釐清，並儘速研議下一波可能返台之選項。同時也請當地台僑放心，大家一起努力加速整合台僑需求，取得共識。

(中時 )