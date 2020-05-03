李英宏與茄子蛋近日推出共同創作歌曲〈我懂我的ZOOM〉，在全民防疫期間，兩組藝人分別在自己的工作室內，以手機的強大功能，作為創作靈感的來源，在短短幾次會面後便完成創作。這首融合多樣曲風的華語作品，在官方YouTube頻道公開不到三天，就累計超過百萬次的點擊率，茄子蛋更大讚李英宏做事有種「霸王」的氣度，非常厲害。

首次與李英宏合作的茄子蛋，受訪時分享雙方創作過程，茄子蛋吉他手阿德說：「當初知道合作對象是英宏，覺得很開心，他的舞曲跟律動，是我們一直都喜歡的風格！後來我們也邀請他到工作室共同即興創作，他是工作室落成後，第一位到訪的音樂人。」吉他手阿任接著補充：「討論共同編曲的過程，我們也回訪了他們的工作室，來回嘗試各種風格搭配的可能。」

英國利物浦音樂節2日展開線上音樂祭，茄子蛋受邀成為開場嘉賓，團員們表示內容雖然是事先錄好，但講英文時壓力非常大，「不過到演出錄影時，心情卻滿開心的，因為很久沒演出，大家都很懷念這種感覺。」

(中時 )